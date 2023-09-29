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16:12 29.09.2023

Кабмін спростив процес подання заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях

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Кабмін спростив процес подання заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях

Кабінет Міністрів України удосконалив процес подання заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях.

"Відтепер вступити до резерву для державної служби на деокупованих територіях стало ще простіше... Зокрема, охочим долучитися до кадрового резерву більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію. Адже це значно обтяжує процедуру заповнення анкети", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що також більше немає необхідності зазначати інформацію про найсильніші компетенції, особисті риси характеру та хобі.

Крім того, анкету буде доповнено графами, що містять уточнювальну інформацію про охочого приєднатися до резерву.

"Заповнювати анкету тепер можна лише українською мовою. А за достовірність інформації відповідатиме особа, яка її подала", - наголосили у відомстві.

Зокрема, зазначається, що тепер, крім Мінреінтеграції та Національного агентства з питань державної служби, проєкт також координуватиме Вища школа державного управління.

Теги: #кадри

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