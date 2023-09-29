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15:08 29.09.2023

Велика Британія запровадила санкції щодо ЦВК, глави МНС РФ за "вибори" на тимчасово окупованих територіях України

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Велика Британія запровадила санкції щодо ЦВК, глави МНС РФ за "вибори" на тимчасово окупованих територіях України

Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ за "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.

До нового санкційного списку внесено 11 фізичних і юридичних осіб, зокрема, це чиновники російських окупаційних "адміністрацій" у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях і в Криму, Центральна виборча комісія РФ, глава МНС РФ.

"Ці останні санкції слугують яскравим нагадуванням про ціну такого кричущого нападу на суверенітет, демократію і рівність", - зазначили в уряді Великої Британії.

Теги: #рф #санкції #велика_британія

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