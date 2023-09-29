Події

12:38 29.09.2023

Дрон СБУ знищив РЛС "Каста" в Курській області - джерело в українській спецслужбі

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Дрон СБУ знищив РЛС "Каста" в Курській області - джерело в українській спецслужбі

Дрон Служби безпеки України в четвер ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Учора дрон СБУ виявив і ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гир'ї Бєловського району Курської області", - розповів співрозмовник агентства.

За словами джерела, особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

Як повідомлялося, раніше в спецслужбі повідомили про знищення ударними безпілотними літальними апаратами в Курській області РФ електропідстанції, яка забезпечувала енергопостачання важливих військових об'єктів російських окупантів.

Теги: #сбу #рлс #дрон

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