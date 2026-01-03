СБУ під керівництвом Малюка має відчутний вплив на стійкість оборони України – Драпатий

Фото: https://www.facebook.com/MykhailoDrapatyi

Командувач Об’єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий висловився проти призначення голови Служби безпеки України Василя Малюка на іншу посаду.

"Служба безпеки України під керівництвом Василя Васильовича Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони. Я можу говорити про це з власного досвіду: керуючи найбільшим угрупованням, сформованим у ході війни, я постійно взаємодіяв із СБУ — у питаннях ураження критичних об’єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені", - йдеться у дописі Драпатого у телеграм у суботу.

Він зазначив, що підтримка Збройних сил з боку СБУ залишається системною й зараз.

"Ефективність рішень голови Служби вимірюється не публічністю операцій, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Крім того, за власну безпеку я також завдячую Василю Малюку та його команді", - заявив Драпатий.

"Війна швидко розставляє все на свої місця. У цьому сенсі Василь Малюк — саме там, де має бути", - йдеться у дописі командувача Об’єднаних сил.

Раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про нібито плани звільнити Малюка з посади керівника СБУ і призначити його на іншу посаду.