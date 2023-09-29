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12:09 29.09.2023

Президент України вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

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Президент України вшанував пам'ять жертв Бабиного Яру

Президент України Володимир Зеленський у 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам'ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни, повідомила пресслужба президента.

"Глава держави встановив лампадку до пам’ятного знака "Менора" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". У вшануванні пам’яті розстріляних євреїв та інших жертв нацистів також узяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів, рабини", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в п'ятницю.

Як повідомляється, представники іудейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву. "Дякую, що ви сьогодні знайшли можливість бути тут, на вшануванні пам’яті жертв Бабиного Яру, нацистських репресій, Голокосту. Дякую єврейським релігійним представникам, які молилися за вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру", - сказав президент під час спілкування з учасниками заходу.

Президент України відзначив героїзм праведників народів світу. "Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що "Ніколи знову!" – це не порожні слова", - наводить пресслужба висловлювання Зеленського.

Від імені президента також встановлено кошики квітів до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру, і до пам'ятників українській письменниці Олені Телізі та розстріляним нацистами ромам.

 

Теги: #бабин_яр #зеленський

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