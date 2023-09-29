Ворог обстріляв 22 населені пункти Запорізької області, є руйнування

Російські окупаційні війська обстріляли 22 населені пункти Запорізької області, зруйновано житлові будинки, господарські споруди та об'єкти інфраструктури, повідомив голова ОВА Юрій Малашко.

"116 обстрілів - від ворожої атаки постраждали 22 населені пункти Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог здійснив ракетний удар по Комишувасі, 3 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Красного, 5 БПЛА-атак по Роботиному, а також поцілив 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці.

Також по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Червоного, Залізничного, Левадного, Преображенки, Степногірська, Степового, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню припало 103 артудари.