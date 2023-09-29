У результаті ракетної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури в Миколаєві

Унаслідок ранкової ракетної атаки російських окупаційних військ пошкоджено об'єкт інфраструктури в Миколаєві, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Миколаїв - наслідки російських обстрілів. Вранці 29 вересня близько 04:13 місто зазнало ракетного удару. Є влучання в об'єкт інфраструктури на околицях міста", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, на місці події загорілася суха трава, пожежу було ліквідовано о 06:45.

Подробиці уточнюємо.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська вранці в п'ятницю здійснили ракетний удар по Миколаєву, виникла пожежа.