Окупанти випустили 671 снаряд по Херсонській області, загинуло троє і поранено п'ятеро людей

Російські випустили 671 снаряд по Херсонській області, загинуло троє і поранено п'ятьох осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів, випустивши 671 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. 3 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі вранці в п'ятницю.

По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію парку в Бериславському районі.