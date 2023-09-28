Польща спростувала заяву Білорусі про нібито перетин польським вертольотом білоруської території

Оперативне командування війська польського спростувало заяву Мінська про нібито порушення білоруського повітряного простору польським вертольотом, ідеться в заяві оперативного командування польських збройних сил.

"Інформуємо Вас, що сьогоднішня заява білоруської сторони про нібито перетин кордону польським вертольотом є брехнею. Це підтверджують записи управління польотом і радіолокаційної станції - такої події не відбулося", - сказано в повідомленні.

У командуванні запевнили, що вся інформація, яку надають ЗМІ, піддається поглибленому аналізу і детальному розгляду.

Але водночас у польському командуванні вважають, що до інформації, яку надають ЗМІ "білоруського режиму", слід ставитися з обережністю та обачністю, оскільки ця інформація часто є елементом провокації та дезінформації.

"Військо Польське, всупереч постійним провокаційним діям Республіки Білорусь, незмінно дотримувалося і дотримується всіх положень і правил, що стосуються непорушності кордонів", - підсумували в командуванні.