До Литви направлено два "літаючі радари" НАТО для спостереження за діями РФ

Два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS Північноатлантичного альянсу направлено до Литви, повідомило в четвер Об'єднане повітряне командування НАТО.

"Планується, що обидва літаки... виконуватимуть місії зі спостереження за військовою діяльністю Росії поблизу кордонів альянсу", - ідеться в повідомленні.

Перший AWACS у четвер уже прибув на авіабазу в Шяуляї, прибуття другого очікується в п'ятницю.

"Наші системи AWACS можуть виявляти літаки і ракети на відстані сотень кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО", - сказав виконувач обов'язки офіційного представника альянсу Ділан Вайт.

Натовські літаки AWACS уже найближчими днями розпочнуть розвідувальні польоти над територією альянсу поблизу російських кордонів, наголошується в повідомленні. Планується, що місія "літаючих радарів" триватиме кілька тижнів. Вони входять до складу угруповання з 14 натовських літаків AWACS, що базуються в Гайленкірхені в Німеччині. Для забезпечення польотів у Шяуляй направлено близько 150 військовослужбовців альянсу.