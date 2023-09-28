СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до Росії

Служба безпеки України затримала двох інтернет-агітаторів ворожої розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ.

"Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України. Зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики кремля та "приєднання" територій нашої держави до складу РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

Зокрема, за інформацією СБУ, у Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій Головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

"За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте". На ворожому інтернет-ресурсі спільниця агресора публікувала дописи, в яких агітувала "приєднати" Миколаївщину до складу РФ", - уточнюється в повідомленні.

Також, як зазначають у СБУ, зловмисниця пропонувала українцям не чинити спротиву загарбникам і погодитися на захоплення південних регіонів України.

У Запоріжжі, згідно з повідомленням, затримано "представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова". Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито "зростання протестних настроїв" серед жителів регіону після повітряних атак загарбників.

За інформацією СБУ, інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів.

"Для цього він створив власний телеграм-канал і сторінку у фейсбуці, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу. Затримана перебуває під вартою.