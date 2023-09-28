Умєров зустрівся з держсекретарем Великої Британії з питань оборони Шеппсом

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Києві зустріч із державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шеппсом.

"Важливий візит мого колеги Гранта Шеппса до Києва. Подякували нашим друзям у Великій Британії за непохитну підтримку України. Поінформований про поточну ситуацію на полі бою та термінові потреби. Зосередилися на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками. Наближається зима, але ми готові. Разом сильніші", - написав Умєров у соцмережі Х (раніше – "Твіттер").