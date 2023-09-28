Події

11:11 28.09.2023

Кулеба: Про швидкість контрнаступу на зустрічах у США не йшлося, там розуміють, що досягнення українських воїнів - справжнє військове диво

1 хв читати
Кулеба: Про швидкість контрнаступу на зустрічах у США не йшлося, там розуміють, що досягнення українських воїнів - справжнє військове диво

Під час переговорів у США критика швидкості контрнаступу не лунала, американські військові розуміють: те, чого вдалося домогтися українським Силам оборони - це справжнє військове диво, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Американські військові не на основі коментарів у соцмережах і газетах оцінюють ефективність контрнаступу, а виходячи з реалій поля бою. І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході - це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини - мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, навпаки, була дуже предметна дискусія про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються Сили оборони України, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед.

"Військові більш професійно це прокоментують, але найбільше мені у військовій частині в США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не лише можуть перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям. Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку", - зазначив міністр.

Теги: #сша #контрнаступ #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 28.09.2023
Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

11:50 28.09.2023
Рада міністрів ЄС із закордонних справ пройде в Києві, тому що Україна особлива - Дмитро Кулеба

Рада міністрів ЄС із закордонних справ пройде в Києві, тому що Україна особлива - Дмитро Кулеба

11:47 28.09.2023
Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

11:35 28.09.2023
Кулеба: Те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, - сигнал особливого статусу України

Кулеба: Те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, - сигнал особливого статусу України

11:31 28.09.2023
Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

Хибний наратив про невдячність українців Польщі може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки - Кулеба

11:15 28.09.2023
Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

Кулеба: Із наближенням виборів у США ми чутимемо звідти дедалі більше заяв, які нас будуть "дратувати"

10:40 28.09.2023
Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

10:27 28.09.2023
Україна відкриє ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна - Кулеба

Україна відкриє ще один наземний залізничний коридор для експорту зерна - Кулеба

10:23 28.09.2023
Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

04:47 28.09.2023
В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

В інтересах США підтримувати Україну – Макконнелл

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інтенсивність дискусій щодо реформування Радбезу ООН наразі найбільша за останні 30 років - глава МЗС України

Кулеба: Наразі відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики

Кулеба: Те, що Рада міністрів ЄС із закордонних справ проведе засідання в Києві, - сигнал особливого статусу України

Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

ОСТАННЄ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, майже без опадів, ночі стають холоднішими

У Вінниці розробили новий розвідувальний безпілотник - Гройсман

Російські окупанти на таврійському напрямку втратили 171 людину та 44 одиниці техніки - Тарнавський

УЗ збільшила в 1,7 раза кількість місць у поїзді Харків-Перемишль після ремонту

Понад 91 тис. громадян перемістилися з Донеччини в межах обов'язкової евакуації

Російські окупанти обстріляли передмістя Херсона, одна людина постраждала

Форум оборонних індустрій відбудеться за кілька днів у Києві - глава МЗС України

На Миколаївщині знищено 22 повітряні цілі, по Миколаєву завдано ракетного удару - голова ОВА

Президент Зеленський зустрівся з держсекретарем з оборони Великої Британії Шаппсом

Херсонську громаду обстріляли 28 разів, є загиблий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА