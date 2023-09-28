Кулеба: Про швидкість контрнаступу на зустрічах у США не йшлося, там розуміють, що досягнення українських воїнів - справжнє військове диво

Під час переговорів у США критика швидкості контрнаступу не лунала, американські військові розуміють: те, чого вдалося домогтися українським Силам оборони - це справжнє військове диво, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Американські військові не на основі коментарів у соцмережах і газетах оцінюють ефективність контрнаступу, а виходячи з реалій поля бою. І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході - це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини - мінні поля і домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не лунала", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, навпаки, була дуже предметна дискусія про те, як вирішити проблеми, з якими стикаються Сили оборони України, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед.

"Військові більш професійно це прокоментують, але найбільше мені у військовій частині в США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не лише можуть перемогти у війні, а й запобігти новим агресіям. Це справжня стратегічна інвестиція в глобальну безпеку", - зазначив міністр.