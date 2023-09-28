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10:44 28.09.2023

Російські окупанти на таврійському напрямку втратили 171 людину та 44 одиниці техніки - Тарнавський

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Російські окупанти на таврійському напрямку втратили 171 людину та 44 одиниці техніки - Тарнавський

Протягом минулої доби російські окупанти 22 рази атакували позиції українських захисників на таврійському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загалом протягом минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції та здійснив 683 обстріли, 16 авіаударів", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 085 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога склали 171 особа (безповоротні - 51, поранені - 120). Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БПЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиницю спеціальної техніки", - розповів командувач.

Окрім того, було знищено три склади боєприпасів ворога.

Теги: #втрати #окупанти #таврійський_напрямок

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