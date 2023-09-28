Події

10:26 28.09.2023

Понад 91 тис. громадян перемістилися з Донеччини в межах обов'язкової евакуації

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Із Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 91 тис. громадян у межах обов'язкової евакуації із серпня 2022 року, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Уже понад рік проводиться обов’язкова евакуація населення Донецької області. Таким чином, з серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більше ніж 91 тисяча громадян. Серед них – понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних", - повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що наразі обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється спеціальним поїздом до Житомирської області один раз за вісім днів у парні числа.

"Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю й 2 000 грн – для дорослих. На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну і психологічну допомогу, а також супровід при оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО", - йдеться в повідомленні. 

Теги: #евакуація #донецька_область

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