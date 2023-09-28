Події

10:40 28.09.2023

Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

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Кулеба: Зернова проблема вирішувана, ми абсолютно налаштовані на припинення кризи

Україна налаштована на вирішення ситуації з експортом українського зерна, "зернова війна" не потрібна ні Києву, ні Варшаві, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції вирують. До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підніматися. Але ми налаштовані на конструктив. Ми працюємо з Європейською комісією. Ми передали Польщі чіткі сигнали про нашу налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації. Нам ця зернова війна не потрібна і Польщі теж", - сказав Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що на прикладі відносин із Болгарією та Румунією Україна продемонструвала, що "невирішуваних проблем немає".

"Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п'ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", - додав глава МЗС.

Він запевнив, що зернову проблему можна вирішити, "було б бажання її вирішувати".

"У нас таке бажання є", - сказав Кулеба.

Теги: #зерно #криза #кулеба

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