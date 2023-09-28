Кулеба: Тему ракет TAURUS порушували на зустрічі Зеленського з Шольцом, передання Україні ATACMS - питання часу

Тему постачання Україні далекобійних ракет порушували під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і канцлером ФРН Олафом Шольцом у США минулого тижня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо далекобійних ракет. Тема TAURUS була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак працює із Джейком Саліваном, я працюю відповідно із Ентоні Блінкеном для того, щоб якомога швидше це питання було вирішено. І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS – це питання часу. Так само, як ми до цього успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї", - заявив Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

У питанні військової допомоги, як зазначив міністр, слід виокремити дві частини: стабільність постачань тієї зброї, яка вже відкрита до передання від початку російської агресії, і друга тема - це останні "закриті" позиції, якими станом на цей момент є далекобійні ракети ATACMS зі США і TAURUS із Німеччини.

"Що стосується стабільності. Є перший блок, і тут з розмови президента з міністром оборони США Остіном чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція і снаряди в необхідній кількості постачалися стабільно та швидко. Але є другий блок, який Україна започаткувала, – це, власне, спільне виробництво зброї. І саме тому за кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій", - наголосив Кулеба.