Херсонську громаду обстріляли 28 разів, є загиблий

Окупаційні війська 28 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, було випущено 146 снарядів, унаслідок обстрілу загинув 41-річний мирний житель Херсона, ще один зазнав поранень, про це повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Ураження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Придніпровському та Молодіжному. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської МТГ за минулу добу, на жаль, загинув 41-річний чоловік, ще один чоловік отримав поранення середнього ступеню тяжкості. Потерпілому надано медичну допомогу", - написав він.