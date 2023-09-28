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02:05 28.09.2023

Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

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Трюдо вибачився за запрошення ветерана дивізії СС до парламенту – CBC

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вибачився від імені парламенту Канади після того, як ветеран дивізії СС "Галичина" Ярослав Гунька був включений до заходу на честь президента України Володимира Зеленського минулого тижня, повідомило CBC у середу.
"Це була помилка, яка поставила в глибоке замішання парламент і Канаду. Усі ми, хто був у цій палаті в п'ятницю, глибоко шкодуємо про те, що встали та аплодували, хоча ми зробили це, не усвідомлюючи контексту", - сказав Трюдо коротко. заяві для журналістів.
"Це була жахлива наруга над пам'яттю мільйонів людей, які загинули в Голокості", - сказав він, додавши, що вшанування колишнього солдата Ярослава Гунька було "глибоко, дуже болісно" для євреїв, поляків, ромів, ЛГБТ-спільноти, і, зокрема, інших груп, які зазнали нападок нацистського режиму у Другій світовій війні.
Трюдо також сказав, що "Канада глибоко жалкує" про залучення Зеленського, якого було зображено аплодуючим Гуньке, — образу, що був використаний російськими пропагандистами.
Канада направила вибачення Зеленському та українській делегації дипломатичними каналами, додав Трюдо.

Теги: #канада #україна #трюдо

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