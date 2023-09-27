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23:35 27.09.2023

США запровадили санкції проти транснаціональної мережі виробництва іранських БПЛА

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США запровадили санкції проти транснаціональної мережі виробництва іранських БПЛА

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо п'яти юридичних та двох фізичних осіб, що базуються в Ірані, Китайській Народній Республіці (КНР), Гонконгу, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), причетних до закупівлі чутливих деталей. для іранської програми безпілотних літальних апаратів (БПЛА) одностороннього нападу, повідомляє сайт Міністерства фінансів США у середу.
"Ця мережа сприяла поставкам і фінансовим операціям на підтримку закупівлі... аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції серводвигунів - найважливішого компонента, який використовується в іранських БПЛА серії "Шахед". Іран постачає Росії БПЛА "Шахед-136" для підтримки незаконного вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, придбаних названою сьогодні мережею, було виявлено серед залишків керованого Росією БПЛА "Шахед-136", який нещодавно був збитий в Україні", - йдеться у повідомленні.
"БПЛА іранського виробництва продовжують залишатися ключовим інструментом Росії в її атаках на Україну, зокрема тих, які тероризують українських громадян і атакують її критично важливу інфраструктуру", - заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон. "Сполучені Штати у координації з нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати до відповідальності тих, хто сприяє поширенню Іраном своїх БПЛА до Росії, його довірених осіб на Близькому Сході та інших суб'єктів, що дестабілізують", - заявив він.
Обмеження США були запроваджені проти таких компаній: Pishgam Electronic Safeh (Іран); Hongkong Himark Electron Model Limited (Гонконг); Dal Enerji Madencilik Turismo Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Туреччина); Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Loistik Sanayi Limited Sirketi (Туреччина); Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC (ОАЕ). Також санкції було введено проти громадянина Китаю Фань Яна та громадянина Ірану Хаміда Рези Джанггорбані.
В результаті сьогоднішніх дій все майно та майнові інтереси перерахованих вище компаній та фізичних осіб, а також будь-яких контрольованих ними юридичних осіб, індивідуально або спільно з іншими заблокованими особами, що перебуває у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, повинні бути заблоковані і про них повідомлено в OFAC. Заборонені всі транзакції осіб із США або всередині Сполучених Штатів (включаючи транзакції, що проходять транзитом через Сполучені Штати), які зачіпають будь-яке майно чи інтереси у власності заблокованих чи певних осіб. Крім того, особи, які беруть участь у певних угодах з фізичними або юридичними особами, включеними сьогодні до переліку, самі можуть зазнати санкцій.

Теги: #сша #санкції #іран

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