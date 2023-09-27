Вірменія повідомляє про евакуацію вже понад 53 тис. осіб із Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії повідомив про евакуацію з Нагірного Карабаху понад 53 тис. місцевих жителів.

Наразі з Нагірного Карабаху до Вірменії в'їхали 53 629 осіб, заявила прессекретарка прем'єра Вірменії Назелі Багдасарян на пресконференції в середу.

За офіційними даними, у Нагірному Карабаху проживало приблизно 120 тис. вірмен.

Як повідомлялося, у населеному пункті Корнідзор поблизу Лачинського коридору, що зв'язує Вірменію і Нагірний Карабах, створено гуманітарний центр.

Громадян, які не мають заздалегідь визначеного місця проживання, уряд Вірменії зобов'язується забезпечити житлом.

Тим часом керівниця Агентства з міжнародного розвитку (USAID) США Саманта Павер заявила у вівторок про надання Вірменії $11,5 млн у рамках гуманітарної допомоги людям, переміщеним із Нагірного Карабаху.

На потреби переселених із Нагірного Карабаху жителів Єврокомісія надасть Вірменії $5 млн. Швеція надасть Міжнародному комітету Червоного хреста 15 млн крон (понад $1,3 млн) на забезпечення гуманітарних потреб переселенців. Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила про виділення Вірменії 7 млн євро.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив у середу про процес роззброєння вірменських формувань, який наразі триває в карабаському регіоні.

"Наразі здійснюються процес роззброєння незаконних вірменських збройних сил і виведення їх із території Азербайджану", - сказав він.

Алієв прийняв у середу в Баку спеціальну представницю президента США, главу USAID Саманту Павер, виконувачку обов'язків помічниці держсекретаря США у справах Європи та Євразії Юрі Кім і старшого радника держсекретаря США з переговорів на Кавказі Луї Боно, йдеться в інформації, розміщеній на сайті глави Азербайджану.

За словами президента Азербайджану, "під час антитерористичних заходів цивільному населенню шкоди не завдавали, мішенню були лише вірменські незаконні збройні формування та військові об'єкти".

Глава держави запевнив, що права вірмен Карабаху, як і інших етнічних меншин, які живуть в Азербайджані, буде забезпечено в межах законодавства країни та міжнародних зобов'язань. Між представниками Азербайджану і вірмен регіону триває діалог із питань реінтеграції, зазначив він.

Алієв додав, що Баку "надсилає гуманітарну допомогу вірменам Карабаху, співпраця у сфері надання допомоги здійснюється з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), у регіоні відновлюється інфраструктура".

Він наголосив на готовності офіційного Баку до організації найближчим часом поїздки акредитованого в країні офісу резидента-координатора ООН у Карабаський регіон Азербайджану.