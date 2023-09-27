Україна розпочинає інформаційну кампанію на території РФ для повернення депортованих українських дітей

Розпочалася інформаційна кампанія "Знаєш - скажи!", покликана мотивувати росіян та осіб, які живуть у Росії, до протидії примусовій депортації українських дітей і до допомоги в їх поверненні на батьківщину, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"У межах реалізації затвердженого президентом Володимиром Зеленським плану дій Bring Kids Back UA розпочалася інформаційна кампанія "Знаєш – скажи!", спрямована на мотивування людей, які проживають на території Росії, протидіяти примусовій депортації українських дітей і сприяти поверненню юних українських громадян в Україну", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

Як повідомляється, інформаційну кампанію реалізовує телеканал FREEДОМ у партнерстві з уповноваженим президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, а також ювенальною поліцією України.

"Кампанія "Знаєш - скажи!" має на меті забезпечити системне висвітлення та роз’яснення резидентам Російської Федерації злочинної сутності примусового переміщення дітей. Крім того, кампанія передбачає надання особам, які перебувають на території Росії та володіють інформацією про депортованих українських дітей, можливості інформувати Україну про них. Результатом кампанії буде надання вітчизняним і міжнародним установам, які займаються питаннями повернення українських дітей на батьківщину, інформації про місце та обставини їхнього перебування в Російській Федерації", - роз'яснює суть кампанії пресслужба президента України.

"Для цього на майданчиках телеканалу FREEДОМ, орієнтованого на російськомовних глядачів за межами України, виходитимуть інформаційні ролики, сюжети, спеціальні проєкти та рубрики, спрямовані насамперед на аудиторію, яка проживає в Росії", - ідеться в повідомленні.

"Ми не зможемо повернути дітям дитинство, але мусимо повернути їм дім. Усім. Повернення викрадених дітей в Україну – наш абсолютний пріоритет. Це питання їхнього добробуту й водночас відновлення справедливості. Бо ті, хто викрадає наших дітей, і ті, хто їх незаконно всиновлює, однаково чинять злочин. Вони беруть участь у геноциді. Відповідальність за це не має терміну давності. Гадаю, не всі росіяни це розуміють, і їм потрібно пояснювати наслідки таких дій. Тому наш проєкт – це і спосіб повернути якомога більше дітей, і шанс для росіян уникнути співучасті у злочині проти людяності", - зазначила радниця керівника Офісу президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна, слова якої наводяться в повідомленні.

Як акцентувала уповноважена глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації, координаторка Bring Kids Back UA Дар'я Герасимчук, сьогодні Україна шукає та реалізує всі можливі способи повернення українських дітей додому, в їхні родини. "Ми не маємо права чекати, коли ці діти виростуть. У нас немає часу зволікати, поки росіяни відбирають у наших дітей національність і походження. Ми не будемо сподіватися на появу нових механізмів, а шукатимемо власні дієві шляхи для повернення дітей", - сказала вона.

Для передання інформації про депортованих українських дітей правоохоронним органам України на диджитал-майданчиках FREEДОМ доступний спеціальний канал для зворотного зв'язку та телеграм-чат "Я тут" (@ia_tuut). Усім особам, які нададуть інформацію через ініціативу "Знаєш - скажи!", гарантована анонімність. Отримана інформація автоматично передається відповідним правоохоронним органам України.

"Щоб повернути дітей в Україну, потрібно мати про них інформацію. Зараз діти розпорошені по всій Росії, і збирати дані про них на території країни-агресора спеціалізованим українським чи міжнародним організаціям украй складно. Водночас канал FREEДОМ має велику аудиторію в Росії. Зворотний зв’язок часто свідчить про те, що вони хотіли би протидіяти цим злочинам, але не знають як і бояться бути покараними. Тож у взаємодії з уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації та ювенальною поліцією України ми надаємо їм таку можливість – допомогти повернути нам наших дітей", - зазначила генеральний директор державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", до складу якого входить телеканал FREEДОМ, Юлія Островська.