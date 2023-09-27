"Укрнафта" та АРМА підписали договір про управління Glusco

ПАТ "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗК Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), яку пов'язували з Віктором Медведчуком, з гарантійним щомісячним платежем 5 млн грн, йдеться в пресрелізі "Укрнафти" в середу.

"Після укладення договору має розпочатися процес фактичного передання активів Glusco в управління. Це потребуватиме якогось часу. Команда "Укрнафти" докладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів приймання-передачі", - наводяться в повідомленні слова директора "Укрнафти" Сергія Корецького.

Згідно з релізом, договір передбачає передання 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.

Як повідомлялося, уряд України 13 вересня за пропозицією АРМА вирішив передати заарештовані активи Glusco в управління "Укрнафти", тоді як у травні 2022 року він погодив пропозицію АРМА про передання їх в управління НАК "Нафтогаз України". "Нафтогаз" вказував, що під управлінням його "дочки" було відновлено роботу 81 АЗК і однієї нафтобази.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони. У листопаді 2022 року директором компанії призначено Корецького.