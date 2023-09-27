Федеральна прокуратура Німеччини розслідує воєнні злочини в Гостомелі, вчинені на початку війни

Федеральна прокуратура Німеччини у співпраці з українською прокуратурою розслідує факти воєнних злочинів РФ у Гостомелі Київської області на початку війни, унаслідок яких постраждав, зокрема, громадянин Німеччини.

Як повідомляє німецьке видання Tagesschau, Федеральна прокуратура розслідує можливий воєнний злочин у київському передмісті Гостомелі.

За інформацією видання, прессекретар прокуратури за запитом інформаційного агентства dpa в Карлсруе повідомила, що влада розпочала розслідування в середині липня. Стверджується, що російські війська обстріляли й поранили цивільних осіб, зокрема людину з німецьким громадянством, в українському місті.

"У зв'язку з цим є початкова підозра щодо вчинення воєнних злочинів. Ми перебуваємо в тісному контакті з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання", - наводить видання слова речника прокуратури.

Подробиці інциденту в Гостомелі, як пише Tagesschau, невідомі.