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14:16 27.09.2023

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує воєнні злочини в Гостомелі, вчинені на початку війни

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Федеральна прокуратура Німеччини розслідує воєнні злочини в Гостомелі, вчинені на початку війни

Федеральна прокуратура Німеччини у співпраці з українською прокуратурою розслідує факти воєнних злочинів РФ у Гостомелі Київської області на початку війни, унаслідок яких постраждав, зокрема, громадянин Німеччини.

Як повідомляє німецьке видання Tagesschau, Федеральна прокуратура розслідує можливий воєнний злочин у київському передмісті Гостомелі.

За інформацією видання, прессекретар прокуратури за запитом інформаційного агентства dpa в Карлсруе повідомила, що влада розпочала розслідування в середині липня. Стверджується, що російські війська обстріляли й поранили цивільних осіб, зокрема людину з німецьким громадянством, в українському місті.

"У зв'язку з цим є початкова підозра щодо вчинення воєнних злочинів. Ми перебуваємо в тісному контакті з українськими правоохоронними органами для з'ясування цього питання", - наводить видання слова речника прокуратури.

Подробиці інциденту в Гостомелі, як пише Tagesschau, невідомі.

 

Теги: #гостомель #розслідування #німеччина #воєнні_злочини

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