У Бериславському районі трактор підірвався на міні, водій загинув - голова РДА

Неподалік від села Новоберислав Бериславської територіальної громади трактор підірвався на міні, повідомив голова Бериславської районної державної адміністрації Володимир Літвінов.

"Під час виконання робіт в полі здійснив наїзд трактором на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок підриву чоловік отримав поранення несумісні з життям", - написав Літвінов у телеграм-каналі.

Він нагадав жителям району про небезпеку відвідування територій, які ще не були обстежені саперами.

"Тому задля вашої безпеки наполегливо раджу утриматись від відвідин полів, лісосмуг та інших потенційно замінованих територій", - закликав він.