Міносвіти та Мінцифри презентували проєкт "IT-студії", який переосмислює інформатику як предмет шкільної програми

Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації презентували проєкт "Оновленої інформатики - IT-студії", який переосмислює інформатику як предмет шкільної програми.

"IT-студії - це новий підхід до викладання та вивчення інформатики в школах. Діти використовують на уроках сучасні технології, вчать мови програмування, набувають актуальних цифрових навичок. Також це сучасний формат контенту - анімовані відео, презентації, локалізовані матеріали та відео. Після успішного завершення пілоту ми масштабуємо програму оновленої інформатики в усі освітні заклади. Наша мета - впровадити освітні ресурси ІТ-студій для 4 млн українських школярів", - наводить слова віцепрем'єр-міністра з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова пресслужба Міносвіти.

Зазначено, що освітні ресурси ІТ-студій створювали та пілотували минулого навчального року в 50 закладах освіти, до апробації долучилися 70 учителів і понад 3 тис. учнів.

Наразі матеріали "Оновленої інформатики - IT-студій" готові використовувати в усій системі загальної середньої освіти - і в початковій, і в базовій та старшій школі.

Згідно з повідомленням, усі матеріали курсів можна знайти на окремому модулі платформи "Дія.Освіта".

Проєкт реалізується за ініціативи Мінцифри та Міносвіти в рамках програми EU4DigitalUA, яку фінансує Європейський Союз.