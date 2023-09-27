Події

08:46 27.09.2023

Війська РФ за добу 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула і одна важко поранена

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Війська РФ за добу 130 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула і одна важко поранена

Окупанти за добу завдали 130 артилерійських і авіаударів по Запорізькій області, унаслідок обстрілу одна людина загинула й одна дістала поранення, поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"130 ударів - минулої доби ворог тероризував 27 населених пунктів. 116 артилерійських обстрілів припали на територію Юрківки, Оріхова, Гуляйполя, Левадного, Малих Щербаків, Преображенки, Степногірська, Степового, Лук'янівського, Приморського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл", - написав він у телеграм-каналі.

Зафіксовано 4 авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, 4 БПЛА-атаки Гуляйполя, Малинівки й Малої Токмачки, а також 6 РСЗВ-обстріли Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки.

"Внаслідок артобстрілу Приморського поранено 56-річного чоловіка – його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова", - наголосив Малашко.

За даними ОВА, надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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