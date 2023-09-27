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03:16 27.09.2023

Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві - ЗМІ

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Суд Нью-Йорка визнав Трампа винним у шахрайстві - ЗМІ

 Суд Нью-Йорка визнав Дональда Трампа і його дорослих синів винними в шахрайстві, заявивши, що Трампи надавали неправдиві фінансові звіти протягом приблизно десяти років, повідомляє CNN.
Зазначається, що суддя Артур Енгорон задовольнив клопотання генерального прокурора Летиції Джеймс про ухвалення рішення в порядку спрощеного судочинства, визнавши, що Трамп, його сини та інші особи "несуть відповідальність згідно із законом за постійні порушення" законодавства штату Нью-Йорк. Було виявлено, що фінансові звіти, які Трампи надавали кредиторам і страховикам протягом приблизно десяти років, були неправдивими і вони неодноразово займалися шахрайством.
Наголошується, що генеральний прокурор зажадав відшкодування збитків у розмірі $250 млн доларів, заборони на роботу Трампів як посадових осіб бізнесу в Нью-Йорку і заборони їхній компанії брати участь у ділових угодах протягом п'яти років.
Водночас CNN пише, що це рішення є ударом по Трампу і повною відмовою від його аргументів про те, що він не завищував вартість своїх полів для гольфу, готелів, будинків у Мар-а-Лаго і Севен-Спрінгс у фінансових звітах, які неодноразово використовували в бізнесі.
Адвокат колишнього президента Крістофер Кісе заявив, що Дональд Трамп і його сім'я "будуть шукати всі доступні апеляційні засоби правового захисту, щоб виправити цю судову помилку".

Теги: #сша #суд #трамп

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