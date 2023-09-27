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00:24 27.09.2023

Міжвідомча координаційна платформа донорів для України на першій "живій" зустрічі обговорила фінансування-2024 і План України

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Міжвідомча координаційна платформа донорів для України на першій "живій" зустрічі обговорила фінансування-2024 і План України

 Керівний комітет Міжвідомчої донорської координаційної платформи для України шосту зустріч уперше провів наживо в Брюсселі, щоб обговорити потреби України у фінансуванні після 2023 року, а також її бачення відновлення, реконструкції та модернізації та спроможності освоювати донорське фінансування на ці цілі, йдеться в повідомленні Єврокомісії за підсумками зустрічі.
"Ми розраховуємо на допомогу наших партнерів, зокрема, в рамках Платформи, у фінансуванні соціальних і гуманітарних витрат. Дефіцит бюджету на 2024 рік оцінюють близько 43 млрд доларів США", - зі свого боку наводять слова міністра фінансів Сергія Марченка у пресрелізі Мінфіну України після зустрічі.
Єврокомісія вказала, що після подання держбюджету на 2024 рік уряд України виклав свої бюджетні потреби та потреби у швидкому відновленні після 2023 року. Він також поінформував членів Керівного комітету про перебіг освоєння донорського фінансування для потреб швидкого відновлення на 2023 рік і реалізації проєктів. У цьому контексті Керівний комітет погодився з необхідністю підтримки України в цьому процесі надалі, зокрема й шляхом можливої технічної допомоги та консультативної підтримки.

Крім того, уряд України, Єврокомісія і Міжнародний валютний фонд поінформували членів Платформи про прогрес України у виконанні 4-річної програми розширеного фінансування EFF на $15,6 млрд і реформ, необхідних для економічного майбутнього України, а члени Платформи обговорили способи підтримки України в її планах реформ.

Уряд України представив поточну роботу над Планом України - середньостроковою стратегією зростання країни, яку буде підтримано 4-річною ініціативою ЄС Ukraine Facility на EUR50 млрд. Зазначено, що вона має на меті чотири основні цілі, зокрема, надати послідовну дорожню карту для реформ та інвестицій України, підвищити потенціал зростання, допомогти у відновленні та модернізації, полегшити вступ до ЄС і зміцнити макрофінансову стабільність.
"Керівний комітет обговорив можливість використання Плану України як відправної точки для скоординованої донорської підтримки та дорожньої карти реформ/інвестицій", - зазначила Єврокомісія.

Обговорювався План України - ключовий середньостроковий документ і продовження реалізації ключових реформ: протидія корупції, державні закупівлі, державно-приватне партнерство, будівництво, регіональний розвиток, верховенство закону та інші, йдеться в документах.

Засідання відкрила країна-голова G7 під співголовуванням генерального директора Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення Гертом-Яном Коопманом разом із Кубраковим та заступником радника з національної безпеки США з міжнародної економіки Майклом Пайлом. У заході також узяли участь Марченко, перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Нам необхідно продовжувати уважно відстежувати спроможність України освоювати та реалізовувати донорське фінансування на 2023 рік і далі. Ключове значення має зміцнення державних фінансів, планування інвестицій та потенціал державного управління. Приємно бачити, що донори загалом згодні з пріоритетами реформ", - підсумував засідання Купман у твіттері.

Він відзначив задоволеність дискусією, що відбулася, щодо останніх подій, які стосуються Плану України та бачення відновлення, реконструкції та модернізації."Реформи зі зміцнення бізнес-середовища необхідні для економічного майбутнього України!"- наголосив представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, Міжвідомчу координаційну платформу донорів для України було запущено 26 січня 2023 року на першому засіданні Керівного комітету. Він об'єднує високопосадовців з України, ЄС, країн G7, а також партнерів міжнародних фінансових інституцій, зокрема Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду та Світового банку, щоб координувати зусилля із задоволення фінансових потреб України, як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.

Теги: #україна #зустріч #платформа #донори

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