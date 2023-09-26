Вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій здійснюватиметься у 2024 році за співбесідою, без НМТ - Міносвіти

Вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій здійснюватиметься у 2024 році за співбесідою, без національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які вступають з окупованих територій. Ми всі сподіваємося, що ще окупованих територій на момент вступу не буде, але, якщо вони залишаться, що вступ з окупованих територій буде за співбесідою, а не за ПМТ", - сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький на пресконференції на тему: "Вступні іспити у 2024 році" у вівторок.

За його словами, такі абітурієнти повинні будуть звернутися до освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко також наголосила, що на окупованих територіях ані НМТ, ані вступних іспитів до магістратури у 2024 році не проводитимуть, оскільки неможливо гарантувати безпеку.