Волонтери ТЧХУ відпрацьовували навички на командно-штабних навчаннях на Київщині

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) взяли участь у командно-штабних навчаннях у Вишгородському районі Київської області.

"Два дні та три сценарії надзвичайних ситуацій відпрацювали волонтери Українського Червоного Хреста спільно з іншими рятувальними службами", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці у вівторок.

Під час навчань волонтери взяли участь у масштабній симуляції з ліквідації дорожньо-транспортної пригоди, реагували на обстріл із 80 постраждалими в зимовий період та ліквідували наслідки аварії з витоком аміаку на дорозі.

У межах навчань волонтери розгорнули евакуаційний пункт із місцями для відпочинку та точкою для заряджання гаджетів, облаштували пункт обігріву з гарячими напоями та харчуванням, установили намет першої допомоги, розгорнули оперативно-командний пункт для збору підрозділів із реагування на надзвичайну ситуацію.

У навчаннях узяли участь 17 волонтерів, один вантажний автомобіль, один евакуаційний автомобіль та реанімобіль високої прохідності ТЧХУ.