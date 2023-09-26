Правоохоронці екстрадували до Чехії п'ятьох членів міжнародної злочинної організації
Українські правоохоронці екстрадували до Чехії п'ятьох членів міжнародної злочинної організації, яка ошукала сотні чехів на понад EUR7,5 млн, повідомляє Національна поліція.
"Злочинці організували кол-центри в українському місті Дніпро та ошукали понад 665 громадян Чехії на понад EUR7 млн 609 тис., що в еквіваленті становить 300 млн 733 тис. грн", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.
Як повідомляється, слідчі та працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції під конвоєм Національної гвардії України передали п'ятьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чеської республіки в міжнародному пункті пропуску "Краківець" Львівської області. Шостого зловмисника буде екстрадовано вже найближчим часом.
До розслідування справи було залучено понад 100 українських і чеських поліцейських, які працювали під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора та за підтримки Європолу і Євроюсту у складі JIT The Joint Investigation Team. "Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної ОЗГ правоохоронцям допомогла JIT - угода про створення спільної слідчої групи, яку було укладено між українськими та чеськими правоохоронцями", - наголошується в повідомленні.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили двох організаторів цього кол-центру - громадян України та Чехії, які залучили до роботи у злочинній організації понад 20 осіб.