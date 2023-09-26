Українські правоохоронці екстрадували до Чехії п'ятьох членів міжнародної злочинної організації, яка ошукала сотні чехів на понад EUR7,5 млн, повідомляє Національна поліція.

"Злочинці організували кол-центри в українському місті Дніпро та ошукали понад 665 громадян Чехії на понад EUR7 млн 609 тис., що в еквіваленті становить 300 млн 733 тис. грн", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, слідчі та працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції під конвоєм Національної гвардії України передали п'ятьох шахраїв представникам правоохоронних органів Чеської республіки в міжнародному пункті пропуску "Краківець" Львівської області. Шостого зловмисника буде екстрадовано вже найближчим часом.

До розслідування справи було залучено понад 100 українських і чеських поліцейських, які працювали під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора та за підтримки Європолу і Євроюсту у складі JIT The Joint Investigation Team. "Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної ОЗГ правоохоронцям допомогла JIT - угода про створення спільної слідчої групи, яку було укладено між українськими та чеськими правоохоронцями", - наголошується в повідомленні.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили двох організаторів цього кол-центру - громадян України та Чехії, які залучили до роботи у злочинній організації понад 20 осіб.