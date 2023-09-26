На таврійському напрямку втрати ворога за добу становили 190 осіб, також знищено 35 одиниць військової техніки - Тарнавський

На таврійському напрямку Сили оборони України минулої доби ліквідували 62 російських окупантів, поранили 127, також знищили 35 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Таврійський напрямок. Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 949 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 190 осіб (безповоротні - 62, поранені - 127, полон - 1)", - написав він у телеграм-каналі.

Тарнавський повідомив також про знищення 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема одного танка, шести ББМ, трьох артилерійських систем та мінометів, однієї РСЗВ, 15 БПЛА, восьми одиниць автомобільної техніки та однієї одиниці спеціальної техніки.

Знищено також п'ять складів боєприпасів ворога.