Події

12:13 26.09.2023

Мінкультури закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вул. Рейтарській у Києві

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Міністерство культури та інформаційної політики закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вулиці Рейтарській, 37 у Києві.

"Прямо зараз триває засідання Експертної комісії з питань обліку обʼєктів культурної спадщини МКІП, де буде переглянуто статус памʼятки на вул. Рейтарській, 37. Демонтаж цієї памʼятки – пряме порушення закону України про охорону культурної спадщини та статті 37-2, яка вимагає обов’язкове врахування рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед проведенням робіт в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини. Очевидно, що прямо зараз незаконні роботи свідомо проводяться з метою знищити матеріальну структуру історичної садиби Києва", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював виконання таких робіт, оскільки забудовник не поінформував комітет і не отримав жодних рекомендацій.

Теги: #київ #мінкультури #культурна_спадщина

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