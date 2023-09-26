Мінкультури закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вул. Рейтарській у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики закликає забудовника зупинити руйнування історичної садиби на вулиці Рейтарській, 37 у Києві.

"Прямо зараз триває засідання Експертної комісії з питань обліку обʼєктів культурної спадщини МКІП, де буде переглянуто статус памʼятки на вул. Рейтарській, 37. Демонтаж цієї памʼятки – пряме порушення закону України про охорону культурної спадщини та статті 37-2, яка вимагає обов’язкове врахування рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед проведенням робіт в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини. Очевидно, що прямо зараз незаконні роботи свідомо проводяться з метою знищити матеріальну структуру історичної садиби Києва", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не схвалював виконання таких робіт, оскільки забудовник не поінформував комітет і не отримав жодних рекомендацій.