На Чернігівщині двоє людей впали в шахту завантаження зерна, одна з них загинула

У с. Гмирянка (Чернігівська обл.) на одному з підприємств двоє працівників упали в шахту завантаження зерна, один із них загинув, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств два працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, як зазначається, медикам "швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула".