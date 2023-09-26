Події

11:39 26.09.2023

На Чернігівщині двоє людей впали в шахту завантаження зерна, одна з них загинула

1 хв читати

У с. Гмирянка (Чернігівська обл.) на одному з підприємств двоє працівників упали в шахту завантаження зерна, один із них загинув, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вранці у с. Гмирянка Прилуцького району на одному з підприємств два працівники впали у шахту загрузки зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, як зазначається, медикам "швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула".

Теги: #нп #дснс #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 20.09.2023
На Київщині внаслідок наїзду легковика на міну загинув чоловік - ДСНС

На Київщині внаслідок наїзду легковика на міну загинув чоловік - ДСНС

10:10 17.09.2023
Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

18:52 16.09.2023
У Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ ст.

У Рівненській області згоріла дерев'яна церква ХІХ ст.

15:10 16.09.2023
Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

Одеські рятувальники отримали 4 автономні системи освітлення від фонду Говарда Баффета - ДСНС

11:57 10.09.2023
У Тернополі сталася масштабна пожежа на підприємстві, її ліквідація триває - ДСНС

У Тернополі сталася масштабна пожежа на підприємстві, її ліквідація триває - ДСНС

11:18 10.09.2023
За добу знешкоджено 172 вибухонебезпечні предмети - ДСНС

За добу знешкоджено 172 вибухонебезпечні предмети - ДСНС

11:13 10.09.2023
Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу Києва в ніч на 10 вересня - ДСНС

20:16 09.09.2023
У результаті обстрілу с. Костобобрів Чернігівської області поранено місцевого жителя

У результаті обстрілу с. Костобобрів Чернігівської області поранено місцевого жителя

12:55 08.09.2023
Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

Кількість постраждалих унаслідок удару по Кривому Рогу збільшилася до 52 - ДСНС

11:33 08.09.2023
Суд заарештував майно і 5,5 млн грн полковника ДСНС із Запоріжжя, який наживався на війні, - ДБР

Суд заарештував майно і 5,5 млн грн полковника ДСНС із Запоріжжя, який наживався на війні, - ДБР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

ЗС України за добу ліквідували 400 окупантів

ППО ліквідувала 26 із 38 ударних "шахедів", які атакували Україну вночі

ОСТАННЄ

Німеччина планує у 2024 році скоротити вдвічі федеральну допомогу біженцям - ЗМІ

Чорноморський флот РФ не зможе зберегти колишній рівень контролю в Чорному морі - британська розвідка

Костін на раді ООН із прав людини: Злочини РФ - переслідування українців як національної групи

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

Нацполіція та ДБР отримали доступ до Єдиного порталу повідомлень викривачів - НАЗК

РФ продовжує формувати нові штурмові підрозділи для прориву укріпленої української оборони - ISW

Білий дім розраховує, що постачання Києву танків Abrams підвищать наступальні можливості ЗСУ

Після атаки ворога тимчасово не працює пункт пропуску Орлівка - Ісакча між Україною та Румунією - Гуменюк

Норвегія надасть допомогу Червоному Хресту України

Призупинення фінансування роботи уряду може позначитися на допомозі Україні - Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА