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11:29 26.09.2023

Костін на раді ООН із прав людини: Злочини РФ - переслідування українців як національної групи

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Костін на раді ООН із прав людини: Злочини РФ - переслідування українців як національної групи

Системність і масштаби скоєних РФ в Україні злочинів є ознаками переслідування українців як національної групи, є злочином проти людства і мають ознаки геноциду, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

У телеграм-каналі Офісу генпрокурора у вівторок наголошується, що, виступаючи перед Радою ООН з прав людини під час інтерактивного діалогу з Незалежною міжнародною комісією з розслідування порушень в Україні, український генпрокурор наголосив, що "цивілізований світ має захищати фундаментальні права людини і давати відсіч тим, хто їх зневажає".

Костін зазначив, що Рада ООН з прав людини оперативно відреагувала на неспровоковану агресію РФ проти України, створивши Незалежну міжнародну комісію зі встановлення всіх можливих фактів порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"Умисні вбивства, позасудові страти, катування, жорстоке поводження, примусове переміщення та незаконне позбавлення волі - далеко не повний перелік злочинів, які щоденно скоює росія проти українців", - наедено в повідомленні слова генпрокурора.

"Генпрокурор додав, що системність і масштаби цих злочинів є ознаками переслідування українців як національної групи, злочину проти людяності. Багато з цих злочинів також мають ознаки геноциду", - йдеться в повідомленні.

"Робота Комісії та її висновки є невід'ємною складовою мережі всеосяжної відповідальності за злочини агресора. Переконаний, спільними зусиллями ми зможемо розірвати коло безкарності. Сподіваюся на подальше зміцнення нашої співпраці", - підсумував Костін.

 

Теги: #оон #прокуратура #костін

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