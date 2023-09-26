Події

10:58 26.09.2023

Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

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Унаслідок удару HIMARS по штабу окупантів біля Херсона загинули вісім російських офіцерів, ще сім поранені - джерело в СБУ

За наводкою Служби безпеки України ракета HIMARS вдарила по штабу окупантів біля Херсона, унаслідок чого загинули вісім російських офіцерів, ще сімох поранено, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"З'явилося ексклюзивне відео нещодавньої "бавовни" в тимчасовому пункті управління росіян біля Херсона. Завдяки наводці СБУ ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус "200", сім - "300", - повідомив співрозмовник агентства у вівторок.

Теги: #сбу #зсу #himars

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