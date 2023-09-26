Події

10:18 26.09.2023

Білий дім розраховує, що постачання Києву танків Abrams підвищать наступальні можливості ЗСУ

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Білий дім розраховує, що постачання Києву танків Abrams підвищать наступальні можливості ЗСУ

Постачання Україні американських танків Abrams сприятиме наступальним діям української армії, вважає представник Білого дому Джон Кірбі.

"Танки Abrams володіють великими можливостями (...), вони додадуть українським військам більше мобільності, швидкості та вогневої потужності для прориву", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

Водночас Кірбі визнав, що ці танки потребують значних витрат на обслуговування, включно з постачанням запасних частин.

"Усі ці виклики реальні, і ми витратили багато часу на те, щоб переконатися в тому, що українці достатньо підготовлені для того, щоб не лише керувати танками, а й обслуговувати їх", - зазначив він.

У відповідь на запитання про те, скільки ракет великого радіусу дії ATACMS Вашингтон має намір поставити Україні та коли це може статися, Кірбі заявив: "Мені поки що нема чого оголосити щодо цих постачань".

Перша партія танків Abrams уже надійшла в Україну. Загалом президент США Джо Байден обіцяв Києву 31 од.

Теги: #сша #abrams

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