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06:51 01.07.2024

США передали 14 танків Abrams на базу НАТО в Польщі

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США передали 14 танків Abrams на базу НАТО в Польщі

Партію бронетехніки США було доставлено на нову військову базу НАТО в Польщі, повідомляє американська військова газета "Stars and Stripes".

"Чотирнадцять бойових танків M1 Abrams і одну броньовану евакуаційну машину M88 переправили залізницею в четвер на базу в Повідз", - ідеться в повідомленні.

Бронетехніка була перекинута на випадок "російської агресії на східному фланзі НАТО".

На цій базі, яка розташована за 400 км на захід від українського кордону, незабаром буде розміщено 85 бойових танків, 190 бойових броньованих машин, зокрема M2 Bradley, і 35 артилерійських установок.

Як зазначається, цей об'єкт, який обслуговує 405-та армійська бригада польової підтримки, є найбільш значущим і єдиним інфраструктурним проєктом НАТО за останні три десятиліття. Він працюватиме на повну силу наступного року.

У 2020 році почалися роботи на базі поблизу міста Повідз, які коштували понад $360 млн США, а нещодавно вони завершилися.

База має склад площею 650 тис. квадратних футів, приміщення для технічного обслуговування та підтримки транспортних засобів і зону зберігання боєприпасів площею 58 000 квадратних футів.

Повна експлуатація об'єкта, як очікується, розпочнеться 2025 року. Полковник Ернест Лейн II наголосив на "стратегічному розташуванні" бази, що відкриває "численні шляхи підходу і висадки".

Газета уточнює, що склади і військова техніка на базі можуть бути задіяні в тих випадках, коли "командуванню потрібна додаткова бойова міць для екстрених операцій, навчань або тренувань". Цей об'єкт дає змогу скоротити терміни розгортання військ із 60 днів до тижня, а також оснастити бронетанкову бригаду протягом 48 годин.

 

 

 

Теги: #польща #abrams #сша

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