Ворог атакував БПЛА Одеську область, постраждали двоє чоловіків і є пошкодження

Російські окупаційні війська в ніч проти вівторка за допомогою ударних БПЛА атакували Одеську область, поцілили в припортову інфраструктуру, постраждали двоє чоловіків, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Наслідки нічної атаки на Одещину. Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одещину. В Ізмаїльському районі відбулося влучання в припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що одному з постраждалих медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки госпіталізували.

За словами Кіпера, ППО в області працювала дуже напружено, більшість дронів було збито.

Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур загорілися. Пожежники ліквідували пожежі.