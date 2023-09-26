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07:37 26.09.2023

Боррель висловився за продовження військової підтримки України

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Боррель висловився за продовження військової підтримки України

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловився за продовження військової підтримки України з боку ЄС з метою припинення війни з Росією.

Як повідомляє видання "Europa Press", Боррель заявив, що необхідно "продовжувати надавати військову підтримку Україні" як засіб припинення війни (з РФ - ІФ-У).

"За мирним планом українського президента стоїть багато країн, і якщо ми не будемо допомагати Україні у військовому плані, то ця країна не зможе захистити себе. Якби ми не допомогли Україні у військовому плані, вона б не змогла захистити себе", - заявив він.

Водночас верховний представник зазначив, що ЄС повинен "забезпечити початок мирних переговорів у якийсь момент, що поки що здається важким".

"Скоро настане зима, і операції будуть уповільнені через погану погоду", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #допомога #заява #боррель

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