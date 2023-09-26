На таврійському напрямку за добу втрати ворога склали 176 осіб

Сили оборони за добу на таврійському напрямку відбили 19 ворожих атак, втрати противника становили 176 окупантів, а також 38 одиниць техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у понеділок увечері.

"Загалом за минулу добу ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудар. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання", - йдеться в телеграм-каналі Тарнавського.

За його словами, за останню добу втрати ворога становили 176 осіб (убиті - 59, поранені - 117).

Крім того, знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем і мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БПЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 4 склади боєприпасів і 2 інших важливих об'єкти ворога.