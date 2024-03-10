На Таврійському напрямку ЗСУ уразили ворожий комплекс "Панцир-С1" - Тарнавський

На Таврійському напрямку українські захисники уразили та пошкодили ворожий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки - 1 самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 1 САУ "Гіацинт", 1 РСЗВ БМ-21 "Град", 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М"", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбулися 54 бойові зіткнення. Окупанти завдали 27 авіаударів, 153 удари дронами-камікадзе, здійснили 1 252 обстріли.

"Наші захисники та захисниці проводять оборонну операцію та завдають російським окупантам значних втрат", - наголосив Тарнавський.

За добу втрати ворога в живій силі становили 310 осіб убитими та пораненими, 65 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, 12 танків, 17 бойових бронемашин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 28 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки.

Також ЗСУ нейтралізували або збили 312 БПЛА різних типів. Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів і 1 бліндаж окупантів.