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14:14 08.03.2024

Наші війська міцно тримають оборону - Тарнавський

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Наші війська міцно тримають оборону - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" відбулося 52 бойових зіткнення, ворог завдав 18 авіаударів, 114 ударів дронами-камікадзе, здійснив 1142 артобстріли, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші війська міцно тримають оборону і продовжують знищувати російських загарбників", - запевнив він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомив Тарнавський, загальні втрати противника становлять: у живій силі - 360 осіб (убитими та пораненими), в озброєнні та військовій техніці - 27 одиниць, не рахуючи БпЛА. Зокрема, це два танки, сім бойових бронемашин, три артсистеми, один засіб ППО, 13 автомобілів та одна одиниця спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили ще один склад ПММ ворога.

"Дякуємо за влучність нашим воїнам, зокрема тим, які знищили російський зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор-М-2" та автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", - додав Тарнавський.

 

 

Теги: #війна #таврія #тарнавський

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