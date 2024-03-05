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13:47 05.03.2024

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" відбулося 51 бойове зіткнення, повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках і знищують окупантів", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загальні втрати росіян становлять: у живій силі - 417 осіб (убитими та пораненими), в озброєнні та військовій техніці - два танки, дев'ять бойових бронемашин, дев'ять артсистем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 автомобілів та дві одиниці спецтехніки.

Крім того, нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів противника.

За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 1175 обстрілів.

 

Теги: #таврія #тарнавський

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