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18:37 08.03.2024

ОСУВ "Таврія": Новопавлівський напрямок є найактивнішим, а відбити роботинський виступ для росіян, імовірно, - політична мета

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ОСУВ "Таврія": Новопавлівський напрямок є найактивнішим, а відбити роботинський виступ для росіян, імовірно, - політична мета

Ворог кидає великі сили на захоплення Новомихайлівки на Донеччині, а також Георгіївки, Побєди та Красногорівки; також противник спрямовує свої атаки з двох боків роботинського виступу, але успіху там не має, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Найактивнішим у нас є новопавлівський напрямок - це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки (біля Мар'їнки). За вчора там зафіксовано 27 штурмових спроб росіян", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

У свою чергу на оріхівському напрямку ворог діє "трохи дивним чином", додав Лиховій.

"Він (противник - ІФ-У) накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки. Вони знищуються під час цієї атаки, а далі він переходить уже до звичайної тактики малими штурмовими групами, іноді з застосуванням бронетехніки, яка викидає піхоту в центрі того самого села Роботине", - розповів він.

Спікер зазначив, що Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ.

"Так, ворог не полишає спроб. Імовірно, це саме політична мета - відбити цей роботинський виступ. Тому що ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку минулого року. Для росіян, імовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні резерви, ресурси та б'ються об Роботине, як лобом об стіну. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб", - сказав він в ефірі телемарафону в п'ятницю.

Спікер зазначив, що ворог спрямовує свої атаки з двох боків роботинського виступу, але успіху там не має. Лиховій зазначив, що Роботине залишається під контролем українських сил, хоча там уже "немає за що зачепитися, цінності як для фортифікації воно не становить".

Теги: #таврія #лиховій_дмитро

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