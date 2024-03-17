Події

13:49 17.03.2024

Лиховій завершив роботу на посаді спікера ОСУВ "Таврія"

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Лиховій завершив роботу на посаді спікера ОСУВ "Таврія"

Дмитро Лиховій завершив роботу на посаді спікера оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

"Відучора я вже не начальник відділу зв'язків із громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка також важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, що тягне цю пекельну фронтову лямку", - написав Лиховій у Facebook у суботу.

Він подякував військовослужбовцям і колегам-журналістам за спільну роботу і закликав не пов'язувати завершення його роботи в ОСУВ "Таврія" з іншими кадровими перестановками в Збройних силах України.

"Річ у тім, що в ОСУВ "Таврія" я перебував у відрядженні. Не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Про свою роботу чув тільки позитивні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Є відмінності. Але відрядження закінчилося. Я і далі офіцер Управління зі зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ", - наголосив Лиховій.

Теги: #посада #лиховій_дмитро

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