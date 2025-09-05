Інтерфакс-Україна
11:32 05.09.2025

Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що не тримається за свою посаду, а в роботі не прагне популярності. 

"Парламент, коли голосував за мою кандидатуру, вивчав і визначав, підходжу я на цю посаду, чи ні. В будь-якому разі, я не тримаюся за свою посаду. І парламенту та уряду визначатися, чи маю я право її обіймати, чи не маю права обіймати", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр наголосив, що не прагне популярності на своїй посаді, а прагне "зробити свою справу добросовісно і чесно".

