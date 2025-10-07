Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

Велика Палата Верховного Суду 9 жовтня три гучні справи, що стосуються поновлення на посади одіозних суддів – ексголови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка, судді Господарського суду Києва Інни Отрош-молодшої та судді Окружного адмінсуду Києва Альони Мазур, повідомила Фундація DEJURE.

"Уже цього четверга у Великій Палаті Верховного Суду аж три гучні справи — усі стосуються поновлення на посади одіозних суддів", - йдеться у повідомленні Фундації DEJURE, яке агентство "Інтерфакс-Україна" отримало у вівторок.

У фундації нагадали історії фігурантів.

Так, Вовк та Окружний адмінсуд Києва ""прославилися" корупцією, ухваленням завідомо неправосудних та політично вмотивонаних рішень, незаконним втручанням у роботу судів та органів суддівського врядування. Окрім цього, за інформацією журналістів, Вовк готував сценарій повернення Віктора Януковича до влади під час повномасштабного вторгнення Росії".

Інна Отрош-молодша — "донька Отрош-старшої — голови Печерського райсуду часів Януковича. Виглядає, що мама подарувала Отрош-молодшій найкраще життя: від суддівської посади у Господарському суді Києва до елітного майна. Екссуддя відома також своїми висловлюваннями про вину української влади в окупації Криму", - зазначається у повідомленні.

Альона Мазур — "колега Вовка з Окружного адмінсуду Києва. Суддя у 2019 році саботувала кваліфоцінювання разом з іншими колегами з ОАСК, "захворівши" за вказівкою Павла Вовка. Щодо Мазур справа буде розглядатися в письмовому провадженні, тобто без відкритого засідання", - наголошують у фундації.

Як повідомляє фундація, справа щодо Вовка слухатиметься об 11.00, справа щодо Отрош - о 15:00.

Фундація DEJURE — це аналітичний центр прямої дії, створений у 2016 році для сприяння розвитку правовладдя (верховенства права) та реформ у сфері правосуддя в Україні.

У назві організації — перші літери слів DEMOCRACY, JUSTICE, REFORMS, з яких складається поняття DE JURE, латиною — "згідно з правом".