Інтерфакс-Україна
Події
11:49 07.10.2025

Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

2 хв читати
Верховний суд може поновити ексголову ОАСКу Вовка та суддів Мазур та Отрош - експерти

Велика Палата Верховного Суду 9 жовтня три гучні справи, що стосуються поновлення на посади одіозних суддів – ексголови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павла Вовка, судді Господарського суду Києва Інни Отрош-молодшої та судді Окружного адмінсуду Києва Альони Мазур, повідомила Фундація DEJURE.

"Уже цього четверга у Великій Палаті Верховного Суду аж три гучні справи — усі стосуються поновлення на посади одіозних суддів", - йдеться у повідомленні Фундації DEJURE, яке агентство "Інтерфакс-Україна" отримало у вівторок.

У фундації нагадали історії фігурантів.

Так, Вовк та Окружний адмінсуд Києва ""прославилися" корупцією, ухваленням завідомо неправосудних та політично вмотивонаних рішень, незаконним втручанням у роботу судів та органів суддівського врядування. Окрім цього, за інформацією журналістів, Вовк готував сценарій повернення Віктора Януковича до влади під час повномасштабного вторгнення Росії".

Інна Отрош-молодша — "донька Отрош-старшої — голови Печерського райсуду часів Януковича. Виглядає, що мама подарувала Отрош-молодшій найкраще життя: від суддівської посади у Господарському суді Києва до елітного майна. Екссуддя відома також своїми висловлюваннями про вину української влади в окупації Криму", - зазначається у повідомленні.

Альона Мазур — "колега Вовка з Окружного адмінсуду Києва. Суддя у 2019 році саботувала кваліфоцінювання разом з іншими колегами з ОАСК, "захворівши" за вказівкою Павла Вовка. Щодо Мазур справа буде розглядатися в письмовому провадженні, тобто без відкритого засідання", - наголошують у фундації.

Як повідомляє фундація, справа щодо Вовка слухатиметься об 11.00, справа щодо Отрош - о 15:00.

Фундація DEJURE — це аналітичний центр прямої дії, створений у 2016 році для сприяння розвитку правовладдя (верховенства права) та реформ у сфері правосуддя в Україні.

У назві організації — перші літери слів DEMOCRACY, JUSTICE, REFORMS, з яких складається поняття DE JURE, латиною — "згідно з правом".

Теги: #поновлення #суд #оаск #посада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 07.10.2025
Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить по фальсифікацію - адвокат

Різні версії документів про санкції проти Порошенка опубліковані на сайтах президента та РНБО, що свідчить по фальсифікацію - адвокат

10:23 07.10.2025
УПЦ (МП) подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

УПЦ (МП) подала апеляцію на відмову у застосуванні заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності Церкви

15:22 06.10.2025
Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

15:17 04.10.2025
Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

Апеляційний суд залишив без змін вирок безробітному, який передавав представнику спецслужби РФ дані про розташування українських захисників на Харківщині

11:32 05.09.2025
Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

14:14 13.08.2025
Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

Afina Group планує відновлення та модернізацію придбаного на аукціоні ПрАТ "Вінницяпобутхім"

13:32 17.07.2025
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

13:53 12.07.2025
Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

Вітренко: зі мною жодних розмов і пропозицій посади міністра не було, але якщо запропонують, я не відмовлюся

01:57 10.07.2025
США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

18:08 08.07.2025
Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

ОСТАННЄ

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Федерація страхових об’єднань України відкрила офіс у Брюсселі

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Україна почала використовувати дешеві протидронові ракети Thales – ЗМІ

Офіс генпрокурора: в 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%

Вітчим довів 13-річну падчерку до самогубства, йому повідомлено про підозру – прокуратура

РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

На Миколаївщині ДБР викрило інспектора СІЗО, який закликав росіян до вбивств захисників України

Поліція щодо інциденту на блокпості у Києві: викрадення чоловіка та насильницьких дій щодо його жінки не було

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА