Інтерфакс-Україна
Події
14:11 03.12.2025

Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

1 хв читати
Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська

Інформація німецького видання Bild про начебто повне захоплення міста Покровськ Донецької області російськими окупантами не відповідає дійсності, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

"Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - сказав Лиховій у середу.

Він наголосив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.

Теги: #покровськ #генштаб #лиховій_дмитро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:40 03.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

22:15 02.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

15:23 02.12.2025
Підрозділи ЗСУ вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів Покровська – Генштаб ЗСУ

Підрозділи ЗСУ вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів Покровська – Генштаб ЗСУ

12:45 02.12.2025
Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

Ворог окупував Козацьке на Донеччині, просунувся у Покровську та Мирнограді - DeepState

12:19 02.12.2025
У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

У Покровську ворог, скориставшись туманом, спробував встановити свій прапор в одному з районів, ЗСУ ведуть зачистку - Генштаб

01:33 02.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки - Генштаб

19:36 01.12.2025
Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

16:53 27.11.2025
У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

У Покровську за тиждень проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км - Сирський

15:26 27.11.2025
У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

У Покровську українські військові південніше від залізниці проводять рейди для засідок та знищення ворога - ДШВ

16:52 26.11.2025
У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Рада розгляне держбюджет-2026 в середу після компромісу щодо вчителів та 4% ПДФО місцевих бюджетів – Підласа

Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

ОСТАННЄ

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

Марченко: ефективність програми "1000 годин контенту" можна буде побачити під час її реалізації

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

"Метінвест" за війну скоротив працівників у 2,3 рази – HR-директор компанії

Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватись до ЗСУ - військова Чорновол

Качка у Кнесеті обговорив з міністром економіки Ізраїлю посилення економічного діалогу та обміну інноваціями

Найскладнішим наслідком атак РФ по енергетиці є передача електроенергії по країні – заступник глави Міненерго

СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

ГУР: 13 із 49 задіяних у виробництві "Іскандер-М" підприємств не перебувають під санкціями жодної країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА