Генштаб спростував інформацію про повне захоплення ворогом Покровська
Інформація німецького видання Bild про начебто повне захоплення міста Покровськ Донецької області російськими окупантами не відповідає дійсності, заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
"Позиція українського командування залишається сталою. Ситуація в Покровську вкрай складна. Але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Тривають також активні дії наших підрозділів для ліквідації осередків ворога", - сказав Лиховій у середу.
Він наголосив, що як у районі Покровська, так і Мирнограда проводять заходи для налагодження логістики, блокуються спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід населених пунктів.